“No me quiero quedar sin comer”, pide maestra a AMLO en Villahermosa

VILLAHERMOSA.- A su llegada al aeropuerto de Villahermosa, algunos habitantes del estado recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador con peticiones especiales, como la entrega de más recursos y ayuda para situaciones personales.

López Obrador declaró que Tabasco “estaba en un estado lamentable, en lo económico”, y que “ahora le va a ir mejor“. También afirmó que, desde su gobierno, seguirán trabajando por el bienestar de todos los mexicanos.

Una mujer que dijo ser maestra se acercó a pedirle que los recursos para el magisterio no dejen de llegar a las zonas rurales del Estado.

“Me mandó con Héctor Garza, ¿se acuerda? Él dice que van a llegar los recursos, pero yo no me quiero quedar sin comer”, dijo al mandatario.