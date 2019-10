“No mentí”, Alfonso Durazo comparece ante Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño comparece esta mañana ante el plano de la Cámara de Diputados.

El funcionario será cuestionado por los legisladores sobre el fallido operativo contra Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A su llegada al recinto de San Lázaro, alrededor de las 10 de la mañana, lo recibieron diputados de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quienes se reunió previo al inicio de la sesión.

Esta mañana en Palacio Nacional, Durazo Montaño rechazó que haya tenido la intención de mentir sobre el operativo al momento de informar sobre cómo sucedieron los hechos.

“Una cosa es dar información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir que nunca existió en el gabinete porque no tenemos necesidad de hacerlo”, afirmó.