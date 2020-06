“No mentir y no robar ayuda a que no dé coronavirus”: AMLO

PALENQUE.- Durante su conferencia de prensa desde Palenque, Chiapas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantiene medidas sanitarias que recomienda la Secretaria de Salud.

Además afirmó que no mentir y no robar son algunas de acciones para protegerse del coronavirus.

Ante una pregunta sobre sus cuidados personales para evitar el contagio por coronavirus, el mandatario explicó que realiza las mismas medidas sanitarias que él recomienda resto de la población.

“Mantener la sana distancia, el aseo. El lavado de las manos. Básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra. Pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio".

"Y estar bien con nuestra conciencia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, aseguró el presidente.