"No murió, la mataron": Caso en Tulum, revive recuerdo de George Floyd

MÉXICO.-Una mujer murió cuando cuatro elementos de la Dirección municipal de Seguridad Pública de Tulum, la sometieron en el piso. Este caso revivió en redes sociales el recuerdo de George Floyd, un afroamericano que falleció a manos de policías en Estados Unidos y que desató todo un movimiento.

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación relacionada con la muerte de la mujer ocurrida la tarde de ayer, para conocer lo sucedido. Elementos de la institución se encuentran entrevistando a los policías municipales involucrados, se indicó.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro oficiales, al pie de una patrulla, rodeando a la víctima, esposada, sometida en el piso por uno de los policías quien se encuentra arrodillado sobre su espalda mientras ella grita hasta quedar en silencio.

Las redes sociales hicieron eco a miles de personas, quienes aseguraron que la mujer no murió, sino que la mataron y señalaron a la policía municipal por lo que consideraron “un asesinato”.

Las tendencias “No murió, la mataron” y “Tulum” aparecieron entre las destacadas de este domingo y los usuarios compartieron el vídeo de la mujer evocando el recuerdo de George Floyd.

En mayo de 2020, un hombre afroamericano de 46 años llamado George Floyd fue detenido por un oficial al intentar pagar con un billete falso de 20 dólares. Sin embargo, el policía lo sometió e incluso puso su rodilla en el cuello, causándole la muerte, a pesar de que Floyd le gritó que no podía respirar.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA