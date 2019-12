“No, no voy a reelegirme”, afirma el presidente AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que él no piensa reelegirse “porque es maderista” y cree en el precepto de “sufragio efectivo no reelección”, pero la asamblea de Jalapa, Tabasco, le clamó que sí lo haga.

El jefe del Ejecutivo federal acudió este fin de semana a Chiapas, Tabasco, y continuará en Veracruz, para supervisar los avances del programa Sembrando Vida en comunidades rurales, y en sus mensajes reiteró que el apoyo se dará durante todo su gobierno.

“Vamos a continuar con este programa de Sembrando Vida, no va a faltar el apoyo, no es empleo temporal, son cinco años que me faltan, nada más que quede claro, mis adversarios, los conservadores hablan de que me voy a reelegir, no, yo ya voy a estar en el 2024″, dijo.