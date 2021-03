No podríamos llevar a cabo la 4T sin el apoyo del Ejército: AMLO

CANCÚN.- Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cuarta transformación no se podría llevar a cabo sin el ejército (Sedena).

Al dar el banderazo del inicio de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el titular del Ejecutivo federal agradeció a los elementos del Ejército mexicano su apoyo en la construcción del proyecto ferroviario y de otras actividades en favor de los mexicanos; pues aseguró que las Fuerzas Armadas tienen el deber de proteger a la nación.

"Hay algunos que se extrañan o piensan que esto no les corresponde a la Secretaría de la Defensa. En las ordenanzas, en el reglamento de la Sedena está el de proteger a la nación; la seguridad interior; la defensa de nuestra soberanía; ayudar a la población como lo hacen, en casos de desastre; pero también contribuir al progreso de la nación, es un objetivo de esta institución que es fundamental para el Estado mexicano. Por eso mi agradecimiento''.

"Me ayudan mucho. No podríamos llevar a cabo la transformación si no tenemos el apoyo de instituciones como la Secretaría de la Defensa, porque afortunadamente, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, nada más manejando el presupuesto con honradez, sin lujos, sin extravagancias en el gobierno pues vamos saliendo adelante", dijo.

Acompañado del gobernador Carlos Joaquin Gonzalez, el presidente López Obrador manifestó que el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, se recuperará del Covid y regresará más fuerte que antes.

"De manera muy especial un agradecimiento a los ingenieros militares, a los oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y desde aquí mandamos un saludo al general Luis Cresencio Sandoval González, que ya está recuperándose del Covid", aseveró.