No presentarán cargos por protesta femenina; investigan a “infiltrados”

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Orta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que no presentará cargos por la protesta en esa dependencia y la Procuraduría capitalina.

A su decir, las causas que demandan se atenderán a pesar de que las formas no fueron adecuadas.

El funcionario dijo que no hubo condiciones para entablar un diálogo con los manifestantes que ayer causaron desmanes en instalaciones oficiales.

Lanzan diamantina

Ayer Orta Martínez hablaba con los medios informativos cuando de entre la multitud alguien le lanzó un puñado de diamantina rosa, por lo que el secretario volvió a la sede de la SCC.

Orta Martínez dijo que, a pesar de las agresiones en su contra, nunca se sintió amenazado, motivo por el que salió para buscar el diálogo.

También quería expresar a los manifestantes que no se protegerá a nadie y que la SCC continúa aportando la información a la Procuraduría local para seguir las investigaciones.

“Solo salí a buscar el diálogo, entiendo la causa que motivó la movilización, lo que quise decirles era que mi objetivo como titular de la institución es dar las garantías de que no se iba a proteger a nadie para que esta investigación fuera totalmente clara y limpia”.

El jefe de la policía capitalina insistió en que los actos de ayer fueron una provocación. “Creo que la causa que traen es muy legítima, pero las formas no, y me parece que es imposible tener un diálogo si no hay voluntad para ello”.

Sobre la aparente participación de grupos ajenos a la protesta por la violación de una menor por parte de policías adscritos a la alcaldía Azcapotzalco, dijo que desconocía qué grupos participaron.

“Lo que advertí es que son grupos que no están buscando justicia para un caso en particular, estaban tomando una causa en la que históricamente han luchado, eso es lo que valoro”.

Según añadió, “lo demás no me toca verlo, lo único que tengo claro es que no había un objetivo de diálogo y lo demás, que se investigue”.

¿Habría infiltrados?

La Procuraduría capitalina investiga la posible participación de grupos infiltrados en las manifestaciones.

Ernestina Godoy, titular de la instancia, dijo que están revisando todos los vídeos que se tomaron y no descartan la participación de grupos políticos.

“Hay muchos vídeos que ustedes mismos tomaron y estamos ubicando, había gente que genuinamente estaba protestando y había quienes no, entonces lo haremos con mucho cuidado”, expresó.

Sobre el caso de la presunta violación en Azcapotzalco, dijo que continúan en contacto con los familiares de la víctima, quienes no han acudido a la Procuraduría para continuar con las declaraciones, pero que respetarán sus tiempos.

“No ha acudido (la menor), estoy en contacto con su mamá para cualquier cosa y cómo lo he dicho, protegeremos a la víctima, pero daremos ya de manera muy clara lo que está sucediendo”, comentó al término del gabinete de seguridad.