“No queremos golpes de Estado en México”: AMLO

TLAPA DE COMONFORT.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con los cambios constitucionales impulsados por su gobierno impedirán que se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida.

En diálogo con pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl; en Guerrero, el Presidente destacó la reforma constitucional en materia de consulta ciudadana y revocación de mandato.

“Esto lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. No queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza, y aquí aprovecho para decirles que por eso; siguiendo la tradición ejemplar de política exterior en nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales“.