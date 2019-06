CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los contratos petroleros, resultado de la reforma energética del sexenio pasado, no han dado buenos resultados.

Lo anterior fue en respuesta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y aclaró que su gobierno no dará concesiones a diestra y siniestra.

Ayer el empresario se dijo sorprendido por la cancelación de las rondas a fin de que Pemex busque socios para la extracción y producción de petróleo.

En conferencia matutina, el mandatario aclaró que no puede convocar a nuevas rondas si no existen resultados.

Muchos contratos, pocos resultados

“La reforma se aprobó hace cuatro años, se entregaron 107 contratos. Cuando mucho la producción de esos contratos es de alrededor de 20 mil barriles diarios. ¿Cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados?”, cuestionó López Obrador.

Aunque aclaró que no hay problemas con la iniciativa privada y los contratos ya suscritos se respetarán porque son sagrados, señaló que “lo único es no seguir dando más concesiones a diestra y siniestra solo por la especulación, creo que queda claro”.

El Presidente dijo que las empresas son bienvenidas si invierten y extraen petróleo, ya que su gobierno tiene información de dos compañías -nacional y extranjera- que a finales de este año extraerán 40 mil barriles.

“A veces se dice que si hay producción en estos contratos porque fueron contratos de campos que ya estaban en producción con Pemex, se entregan. No se trata de producción nueva”, aclaró.

Relación con el empresariado

El mandatario negó que haya una confrontación con los empresarios del país e incluso afirmó que tienen muy buena relación y se respetan todos los contratos existentes.

“Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación y Carlos Salazar es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información… No me voy a dejar cucar, no quiero pleitos”.

El mandatario resaltó que en el reciente convenio que se firmó con el CCE para promover la inversión se establecen los compromisos adquirirlos.

Incluso “hay una cláusula donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex para que inviertan y se cumplan con esos compromisos”.

Luego reiteró el interés de su gobierno en que los sectores público y privado trabajen de manera coordinada.- Con información de Notimex y “El Universal”