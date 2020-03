No saben sobre la defensa de Lozoya

Descartan rumor en el caso contra el exfuncionario

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Javier Coello Trejo, abogado en México del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, aseguró que desconoce quién será el defensor de su cliente en España, luego de las versiones que circulan desde este miércoles en las que se afirma que Baltazar Garzón sería su litigante y otras que lo niegan.

En entrevista, el jurista afirmó que no sabe de dónde provino la información que apunta al exmagistrado español como el encargado de impugnar por la extradición de Lozoya.

“Me enteré igual que ustedes. No he podido hablar con mi cliente, no tengo comunicación. Estoy esperando a que llegue el papá de Emilio para que me dé información. Dicen los periodistas que sí, pero yo no tengo ninguna confirmación”, explicó al respecto de la supuesta designación.

Por otra parte, afirmó que seguirá su estrategia legal como el abogado de Lozoya en México.

Respecto de esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia de prensa que Garzón “la tendrá difícil” para defender el exdirector de Pemex.

“Esto cae en la esfera de los particulares. Él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas. Es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular que fue muy importante, él fue el que acusó a Augusto Pinochet”, expresó el titular del ejecutivo sobre el español.

Durante su carrera como jurista, Garzón destacó por ser el abogado de figuras de alto calibre como Julian Assange, fundador de WikiLeaks, siendo director probono de su defensoría, entre otros juicios en los que generalmente ha salido victorioso.

