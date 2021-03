''No sabía que te habías cambiado de bancada'', increpa Fernández Noroña a Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer Bretón, diputado por Morena, utilizó sus redes sociales para anunciar que propondría ante la Cámara de Diputados una comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia de Covid-19.

A través de Twitter, el también presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía acusó de "irresponsable" a López-Gatell de culpar a los medios de comunicación por errores personales y del mal manejo de la pandemia.

Tan solo unas después, el diputado Gerardo Fernández Noroña cuestionó a través de la misma red social al exgaribaldi preguntando si había abandonado las filas de Morena, para unirse al PAN.

No sabía que te habías pasado a la bancada de @AccionNacional . https://t.co/h7zJEZw7Kp

En respuesta, Sergio Mayer destacó que estaba cumpliendo con los principios de Morena y recordó que "nuestro compromiso es con las y los mexicanos, como ha señalado nuestro Presidente".

En Morena nuestro compromiso es con las y los mexicanos, como lo ha señalado siempre nuestro Presidente. NO MENTIR, no robar y no traicionar al pueblo. https://t.co/db3hU9NTNm