Defensor: Pemex aprobó la compra de una empresa

CIUDAD DE MÉXICO.— Javier Coello, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguró que en la compra de Fertinal, su cliente no se mandaba solo y que había un consejo.

En una entrevista televisiva, el abogado señaló que Lozoya, “como director general de Pemex no se mandaba solo, él tenía por encima, y así lo prevé la ley de Pemex, un Consejo de Administración que era el que autorizaba todas las operaciones de cierta envergadura y el Consejo estaba formado por el secretario de Hacienda, de Energía, la Contraloría y yo no puedo creer que el presidente Peña no era informado de las decisiones que tomaba el Consejo”.

“Pemex compró Fertinal porque así lo autorizó el consejo de administración y tengo todos los documentos”, aseguró el defensor del Lozoya Austin quien hoy se encuentra prófugo de la justicia por estar acusado por lavado de dinero.

En entrevista, Coello Trejo aclaró que con Fertinal hay dos asuntos: uno es la compra de la planta y otro, un crédito millonario.

“Quién autorizó los créditos? Nacional Financiera (Nan), Banco de Comercio Exterior (Bancomext), que son quienes autorizan los créditos”, señaló el abogado, quien también aclaró que los dividendos de la transacción los hizo el banco acreedor, es decir, Banco Azteca.

El abogado de Lozoya confirmó que “todo esto existe ya en una denuncia de Pemex en la Fiscalía General de la República (FGR) esa denuncia, es del 5 de marzo de este año y curiosamente en esa misma denuncia aparentemente se desprende los de Agronitrogenados, cuando en la denuncia solo en un renglón se habla de Agronitrogenados, todo lo demás de los hechos es Fertinal. O sea, qué lastima esto, pero que no ha sido clara la Fiscalía”.

“Todo esto tiene que salir a la luz, desgraciadamente hacemos caso cuando viene del extranjero”, dijo Coello, respecto a la investigación que Estados Unidos realiza sobre la compra de Fertinal, por parte de Pemex.

El defensor del exfuncionario exigió que se cite “a los miembros del consejo de administración, hay que citar a Enrique Peña Nieto, hay que citar a Luis Videgaray, porque era el presidente del consejo de administración de los bancos, pero no solo agarrar a Emilio Lozoya como chivo expiatorio”.

En otra entrevista, Coello Trejo desmintió que haya afirmado que “a Lozoya, no lo van a detener, porque no lo van a encontrar”.

“Yo no hice esa afirmación, eso lo hizo Notimex”, precisó el defensor de Lozoya.

Solicitud de amparo

Por otro lado, el exdirector de Pemex solicitó un amparo contra el aseguramiento decretado por la FGR en la casa de Lomas de Bezares, inmueble que adquirió en 2012 por 38 millones de pesos.

De acuerdo con los estrados judiciales, la demanda de amparo fue radicada en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito contra el aseguramiento ordenado en la carpeta número FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/000289/2019.

El inmueble reclamado por Emilio Lozoya fue cateado el pasado 28 de mayo por elementos de la FGR que buscaban al exfuncionario para aprehenderlo por “lavado” de dinero.

Al respecto, el abogado de Lozoya comentó que la casa es donde vive su padre Emilio Lozoya Latham, quien tramitó un amparo contra una posible orden de captura y en el que el Juez Décimo Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional.— El Universal y Foro TV

El pasado 11 de junio, la FGR publicó un edicto en el Diario Oficial de la Federación sobre el aseguramiento del inmueble en el que le dio un plazo de 90 días naturales a Lozoya Austin para que reclame la casa, de lo contrario, sería declarada en abandono a favor de la Federación.