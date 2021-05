''No se ocultará nada'' del accidente en el Metro, ofrece López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que se investigará a fondo el trágico accidente en la Línea 12 del Metro, que ya arrojó hasta ahora 23 muertos y 79 hospitalizados.

Asimismo, en la conferencia mañanera envió su pésame a los familiares de las víctimas.

"Es una triste noticia, enviamos el pésame a los familiares de las víctimas del accidente", declaró.

Como se informó, a las 22:20 horas de ayer se desplomó el Metro entre las estaciones de Olivos y Tezonco, en la polémica Línea 12, una obra que ya había presentado fallas pese a ser la más moderna del sistema.

"Investigación a fondo"

"Se hará una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió", señaló hoy López Obrador.

"No se ocultará absolutamente nada, pues el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad", subrayó.

En Palacio Nacional, dijo que respalda la postura del Gobierno de Ciudad de México, que momentos antes anunció un doble peritaje,.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", indicó.

Información todos los días

"Todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable".

Señaló que a partir del resultado de los dos peritajes se establecerá la responsabilidad y pidió "no caer en el terreno de la especulación".

La obra se finalizó el 30 de octubre de 2012, cuando el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, era jefe de Gobierno de la capital.

