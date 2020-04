"No tarda en salir otro famoso a criticar", señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que "no tarda" en salir otro famoso como parte de la campaña que sus adversarios -dijo- han montado en su contra.

"Ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos. Saliendo de aquí, Jesús me entregó la lista de los que tienen más seguidores en Twitter y son los artistas o deportistas, tienen hasta 10 millones de seguidores; entonces, veo la lista y coincide, entonces no tarda y sale otro famoso, porque ya los de antes ya no les ayudan".

Ayer martes, el presidente López Obrador señaló, sin mencionarlos por su nombre, a artistas y deportistas usados por "los conservadores" para lanzar una campaña con el propósito de contrarrestar el proceso de transformación del país.

Señaló que sus opositores últimamente "provocan" entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal de su gobierno.

"Pero bueno, un deportista (Javier 'Chicharito' Hernández) ahí se los dejo de tarea. Luego una arista conocidísima y muy respetable (Thalía), se les dejo también de tarea. Es un esquema general ahora un comediante (Eugenio Derbez) también muy conocido con talento, que no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia".

El mandatario aseguró que sus adversarios están desesperados y ahora forman frentes en contra suya.

Además de que hay toda una campaña de "calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias, que además los veo desesperados, yo creo que no duermen, andan alterados".

Síguenos en Google Noticias