'No tengo experiencia, pero tampoco mañas...', responde Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un vídeo, Lupita Jones responde a los que critican las intenciones del Partido Acción Nacional (PAN), de postularla como candidata a la gubernatura de Baja California.

"No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos, me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso, me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y que podría hacer yo, si tuviera esa responsabilidad", señala la exMiss Universo.