''No tuve que ver'': ''El Marro'' se deslinda de ataque en Irapuato

José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, utilizó las redes sociales para enviar un audio en el que se deslinda del ataque a un centro de rehabilitación en Irapuato (Guanajuato).

En su mensaje, el huachicolero más buscado de México y traficante de cristal azul, acusa al Cartel Jalisco Nueva generación (CJNG) de orquestar una serie de actos violentos en la ciudad y acuñarlos a su autoría, a fin de desviar la atención sobre sus propias acciones.

“ Yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo (donde fueron asesinadas 35 personas) no tuve ni ma… que pin… ver . Y nomás se los hago saber porque tal parece que, no sé de qué pin… manera, pero estos ojetes (del Cártel Jalisco Nueva Generación) pa’ lo que son buenos es para lavarle el coco a la gente ”, se escucha decir Yépez Ortiz, citado por Infobae.

Audio.- El Marro tiene miedo? solo les hago saber que con este susto del pinche anexo , ya van como 3 o 4 que me enchalecan estos cabrones y nosotros ni al caso pic.twitter.com/XbjpBs6llO

El pasado 1 de julio se reportó un ataque en el que fueron asesinados varios varones que se encontraban en un centro de rehabilitación y atención de adicciones.

De acuerdo con el mismo medio, los hombres fueron reunidos en el anexo por cinco sujetos (tres de los cuales ya fueron detenidos) y se les dijo que iban de parte “del señor Marro”.

Se les preguntó por un tal “El Muletas” y ante la negativa de ellos por no saber de quién se trataba, los hombres dispararon y dejaron al menos 24 fallecidos en el lugar; el resto tuvo que ser trasladado a diversos hospitales, que después reportarían más víctimas.

“No me importa si sepan o no sepan o me quieran creer, pero yo se los tengo que decir, porque nosotros tuvimos nada que ver con este pin... problema, ni sabíamos de que ese pu… lugar existía”, concluye “El Marro”.