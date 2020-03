“No vamos a usar la fuerza”, dice AMLO

Podrán participar los que quieran, incluso hombres

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La conmemoración por el Día Internacional de la Mujer que realizará el gobierno de México y que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se realizará en Fresnillo, Zacatecas a las 10 horas. El mandatario adelantó que no se aplicará la fuerza en las marchas del 8M y en el paro del próximo lunes

Así lo dio a conocer el presidente ayer durante su conferencia matutina,

“Este viernes, nos vemos allá en San Luis, y vamos a estar en Aguascalientes, vamos a Calvillo y a Jerez, Zacatecas; la conmemoración del Día Internacional de la Mujer va a ser en Fresnillo a las 10 de la mañana el domingo y el lunes aquí (en Palacio Nacional)”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal explicó que para el día nueve de marzo, fecha en la que se está convocando a un paro nacional de mujeres, él trabajará desde temprano en su oficina y aseguró que las mujeres de la administración federal que deseen participar lo podrán hacer.

“Las mujeres, y hombres también, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento”, expresó.

El mandatario recomendó que en los dos días de manifestaciones se evite la violencia y aseguró que en su gobierno no habrá represión, pero dijo que se estará al pendiente ante grupos antagónicos.

“No hay un Estado represor, aquí no hay problema (…) nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada. Vamos a estar nada más pendientes para auxiliar”, indicó.

Recibe apoyo

Ante la ola de críticas que el presidente ha recibido de grupos feministas, las integrantes de su gabinete le mostraron su apoyo, además de afirmar que las mujeres “son prioridad de la Cuarta Transformación”.

Encabezadas por Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, secretarias de Estado y responsables de distintas instituciones respaldaron el proyecto político del Presidente y presumieron los programas y medidas que se han implementado a favor de las mujeres.

“Las mujeres son la prioridad de la 4T, sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar”, dijo., y para ello el gabinete liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas de todas las mexicanas", aseveró Sánchez Cordero.

