AMLO: “Quieren conservadores frenar a la 4T”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que grupos conservadores opositores a su gobierno están desesperados y quieren “a como dé lugar” frenar y detener a la cuarta transformación, pero advirtió que “no van a poder” y no se dará marcha atrás.

Al firmar el decreto que extiende beneficios fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo hasta 2023, el presidente señaló que los grupos conservadores apuestan a mantener el mismo régimen de corrupción, injusticias y privilegios.

“Están desesperados los conservadores, quieren a como dé lugar frenar, detener la transformación, se están agrupando, se están oponiendo porque creen que van a lograr el retroceso. No daremos marcha atrás, no van a poder”, advirtió.

En su conferencia matutina del pasado viernes, acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario manifestó que su gobierno tiene “una clave” para hacer frente a estos grupos y que, aseguró, ha dado buen resultado, “y esa clave consiste en combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado. Si no hay corrupción y lo que se ahorra se le entrega al pueblo, con eso es más que suficiente”.

Ayer sábado el jefe del Ejecutivo aseguró que el gobierno federal “ya no está secuestrado” por una minoría, y señaló que se apoya a todos, pero se le da preferencia a los pobres.

Manifestó que su administración representa a todos los mexicanos. “Se está atendiendo a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ya el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría, ya el gobierno representa a todos los mexicanos. Esa es la transformación”, dijo.

Acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario recordó que fue en esta comunidad migrante donde un adulto mayor le recomendó separar el poder político del poder económico, “y esa es la filosofía y doctrina que nos inspira para seguir llevando a cabo la transformación de México”.

Anécdota

“No voy a olvidar nunca que aquí en San Quintín un adulto mayor, un maestro, un migrante, después de que terminamos un mitin, entre la gente me buscó, quería hablar conmigo; lo escuché y lo que me dijo fue: ‘Vamos a ganar licenciado, vamos a ganar, y ahora que triunfemos recuerde que, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lo que se necesita ahora es separar al poder económico de poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a librepensadores, a todas las culturas, a todas las corrientes del pensamiento; que sea un gobierno de todos, para todos, no un gobierno para unos cuantos, que no sea una oligarquía, el gobierno nada más de las minorías, que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz’”.

“Esa enseñanza, esa lección es la que estamos aplicando en el gobierno (...) Ese consejo surgió aquí en San Quintín y es la filosofía, es la doctrina que nos inspira para seguir llevando a cabo la transformación de México.

Advertencia a AMLO

El pasado viernes el dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), Gilberto Lozano González, advirtió que si el presidente López Obrador le hace a él o su familia “algo más que un rasguño”, ya tiene comprado un fideicomiso “para que un grupo de élite acabe con todos los que tenga que acabar, pues ya están detectadas las casas de todo lo que le rodea al señor López”.

Respuesta a declaraciones

En respuesta a la información publicada por El Universal, en el sentido de que el Centro Nacional de Inteligencia da seguimiento desde mayo a las actividades de Frena y su líder Gilberto Lozano, éste, mediante un mensaje en vídeo, dio respuesta al mandatario que, en la mañanera del viernes, negó que su gobierno espíe a opositores políticos, como ocurría en el pasado.