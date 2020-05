MÉXICO.— De nueva cuenta en redes sociales el diputado Gerardo Fernández Noroña fue objeto de críticas y burlas al compartir una fotografía donde se le ve con un cubrebocas mal colocado.

A mis odiadores; a quienes me apoyan, ni se diga. pic.twitter.com/tbndjNqmrW

La gran cantidad de comentarios en contra de la imagen que él mismo compartió, provocó que el legislador por el PT respondiera en Twitter que lo hizo a propósito a manera de protesta.

El legislador considera que el uso de la mascarilla es una medida sanitaria ineficiente en el contexto de la contingencia por Covid-19 en México.

"Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito", precisó en la red social.