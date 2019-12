MÉXICO.- Con la detención de Juan Collado “nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida”, señaló su esposa, Yadhira Carrillo.

Al referirse a cómo pasa las fiestas decembrinas, la actriz comentó que se quedaría en casa viendo películas.

No puedo pasarla de otra manera si él no está en casa y está quebradísimo, está destrozado. No merece estar aquí (en la cárcel)”