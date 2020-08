Nos ha ido mejor a nosotros que a España, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que a México le ha ido mejor que a España al enfrentar la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que ésta ha generado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario acusó que sus adversarios están desquiciados y quieren, señaló, que en México haya más muertos por Covid-19, que al día de hoy suman más de 56 mil.

"Si se compara a México, vamos a decir, con España, y ofrezco disculpa a los españoles y al gobierno español, las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros. Nuestros adversarios pues no van a aceptar nada, siguen como desquiciados, queriendo que haya más muertos, o sea, algo lamentable, muy enojados, con ataques irracionales", dijo.

Ante el pronóstico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de que aumentará el número de pobres por la pandemia en el país, el presidente López Obrador pidió esperar y no adelantar vísperas; además reiteró que la estrategia económica implementada por su gobierno está funcionando, y ejemplo de esto, indicó, es que no ha caído la inversión extranjera.

"Hay que esperarnos, no adelantar vísperas. Nos está funcionando nuestra estrategia, lo que yo plantee desde el principio, de que nos íbamos a caer pero que nos íbamos a levantar pronto y ya tocamos fondo", agregó.

"Ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y nos fue muy bien, o sea, no se perdió inversión extranjera a pesar del Covid. Se pensaba que con la caída de la economía iba a dejar de llegar inversión extranjera y no fue así, estamos igual que en el semestre anterior, es decir, lo mismo que el año pasado, no hubo un efecto negativo severo por la pandemia a la inversión extranjera", agregó.