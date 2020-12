Novia de César D’Alessio declara lo que pasó; no señaló a Arturo Montiel

Renata Escorcia, la novia de César D’Alessio, declaró en el Ministerio Público que tres hombres la agredieron.

MÉXICO.— Tras la transmisión en vivo realizada por César D’Alessio, en la que denunció al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel y a su hijo por no querer pagarle las horas de una presentación que realizó en la casa del político, la novia del hijo menor de "La Leona Dormida" también hizo una denuncia.

De acuerdo con la grabación que compartió en su cuenta de Instagram el menor de los D’Alessio, su novia fue "manoseada", es por ello que la joven procedió a declarar lo sucedido ante las autoridades.

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que, el pelea entre César D’Alessio y el hijo de Arturo Montiel fue porque el hijo menor de la cantante defendió su novia de una agresión sexual.

Carlos también informó que al momento de presentar su denuncia por presuntas agresiones sexuales, Renata Escorciaacusó a tres hombres que dijo no conocer. Sin embargo, y a diferencia de su novio, César D’Alessio, no mencionó ni a Arturo Montiel ni a su hijo.

La joven también confirmó que el problema surgió tras dar un show con César en una casa de Huixquilucan.

NO ACUSA al HIJO de ARTURO MONTIEL

La novia de @Cesardalessio, hijo de Lupita D’Alessio, NO SEÑALÓ ante la @FiscaliaCDMX al hijo de Arturo Montiel como uno de sus agresores.

Dijo q fueron 3 hombres, pero q NO LOS CONOCÍA.

Ella asegura q fue en Huixquilucan donde dieron un show pic.twitter.com/thMhLlFYgs