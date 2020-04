Nueva agresión a un enfermero: le tiran cloro

Mientras realizaba algunas compras en una tienda de conveniencia, Luis Gerardo Ramos, enfermero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue rociado con cloro , La mujer que lo agredió lo culpa de la propagación del coronavirus en Reynosa, Tamaulipas, donde ocurrió el hecho.

Luis Gerardo hizo público el hecho en redes sociales.

"Llegué a la tienda con mi cubrebocas y uniforme. La señora gritaba que nosotros somos lo culpables de todo lo que está pasando. Yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven al cabo las indicaciones que nos siguen dando de quedarse en sus casas", precisó.

Explicó que lejos de darle coraje, le da pena y tristeza que aún piensen que el personal de Salud son "bichos infectando gente por doquier (sic)”.

"Nosotros cuidamos a personas cuando más lo necesitan"

"Por Dios santo, nosotros no trabajamos matando personas nosotros cuidamos a personas cuando más lo necesitan, ese es mi trabajo y el de muchos compañeros en esta ciudad, creen que vaciándonos una botella de cloro nos vamos a desinfectar".

Manifestó que siente tristeza que tengan que hacer estos actos por pensar que el personal de salud son los culpables de que las cifras en este país y en esta ciudad vayan a la alta.

"Ahora ya no puede uno salir con su uniforme de enfermería por miedo a que ya no sea una botella de cloro, después no vaya a ser una botella de ácido.

"En lugar de haberme vaciado esa botella de cloro a mí, lo hubiera vaciado en su casa. Se hubiera ahorrado esos pesitos que gastó, puede que mañana le vayan a hacer falta".

Pidió a la ciudadanía que se informen bien sobre la forma como se propaga el virus y agradece a Dios que sólo su uniforme sufrió daños.

