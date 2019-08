CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, informó que 9 elementos fueron entrevistados tras el ataque sexual que sufrió una joven presuntamente por cuatro policías en la alcaldía de Azcapotzalco.

Detalló que la cantidad de policías investigados se debe a que algunos atendieron la llamada del 911 que realizó la familia de la víctima, “hay elementos que presentaron como testigos en su participación en el apoyo de la llamada de emergencias y otros que están como probables imputados.

“El día de ayer (domingo) la Procuraduría (General de Justicia) citó a 10 elementos, pero sólo se presentaron nueve, uno no estaba localizado, pero ya se va presentar”.

Detalló que los presuntos policías responsables de la violación a la menor no se encuentran en funciones normales, ni “tampoco están suspendidos porque no están imputados, pero ya están concentrados desde el fin de semana, no están haciendo labores de policía preventiva.

Investigan los hechos

Detalló que tras el suceso sostuvo una reunión el pasado viernes con todos los directores de sectores para dar una serie de consignas y supervisión y evaluación de los elementos, “hay una cadena jerárquica de mandos que tiene que estar supervisando a los elementos de manera inmediata y eso instruí.

“Jesús Orta indicó que se encontrará en el edificó principal de la SSC y estará al pendiente de la marcha que se realizará contra los presuntos elementos acusados de violación, pero aclaró que “hay todo el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y la policía por llegar a la verdad, aportar todo y no esconder nada ni proteger a nadie.”

Lanzan diamantina contra jefe de policía

Cerca de 300 mujeres, integrantes de varios colectivos feministas, protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para exigir castigo contra los cuatro presuntos elementos de la corporación que en días pasados fueron señalados por una menor de violación en Azcapotzalco.

Las protestantes pintaron las oficinas de la Policía, por lo que el titular de la dependencia, Jesús Orta, salió para atenderlas y, durante el diálogo, le arrojaron diamantina rosa e intentaron pintarlo con un aerosol, pero este acto fue impedido por elementos de la dependencia.

#VIDEO

Agreden feministas con pintura en aerosol a Jesús Orta, titular de la @SSP_CDMX . Le gritan a policías “asesinos” pic.twitter.com/6juJoawvdr — Noticias MVS (@NoticiasMVS) August 12, 2019

La protesta partió de las oficinas de la policía capitalina y se dirige al edifico de la Procuraduría capitalina, donde también exigen que sean atendidas por la titular, Ernestina Godoy.

Otro caso

Apenas el pasado sábado una menor de edad denunció una violación por parte de cuatro presuntos elementos de la policía capitalina al salir de una fiesta en Azcapotzalco.

Cinco días después de que se hiciera pública la denuncia, un nuevo caso se registró el jueves pasado, cuando un elemento de la Policía Bancaria Industrial (PBI) fue detenido al interior del Museo de Archivo de la Fotografía, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años.

De acuerdo con los hechos narrados y asentados en un reporte policial, elementos del sector Centro fueron solicitados por una menor identificada como Estefanía “N”, de 16 años, sobre las calles de República de Guatemala y Brasil, en la colonia Centro Histórico.

Ahí, la menor narró a los elementos que un policía bancario había abusado de ella dentro del Museo Archivo de la Fotografía, por lo que al arribar al lugar, el uniformado, imputado por la menor, se encontraba sobre la puerta de entrada de dicho inmueble.

La víctima no sólo lo identificó sino que hizo el señalamiento frente a los policías que la auxiliaron, por lo que realizaron la detención de Edgar Bertín “N”, de 25 años de edad, con número de placa 59350 de la PBI.