Nuevo bloqueo a López Obrador; ''no seré rehén'', advierte

AMLO lanza una consigna a maestros: "¡Ni Frenaa ni la CNTE detienen al presidente!"

TAPACHULA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy sufrió un nuevo bloqueo, el tercero de su visita a Chiapas, y advirtió que no será rehén de nadie.

Aseguró que por tercer día consecutivo maestros de la CNTE impidieron el paso a su camioneta, acto que es "meramente político y politiquero" por parte de un grupo.

Al inaugurar el Hospital General de Zona 1 "Nueva Frontera" del IMSS, López Obrador aseguró que estos actos de la CNTE buscan "dejar mal" al gobernador Rutilio Escandón.

Insistió en que su gobierno no tiene pendiente con el magisterio chiapaneco y nacional y que él no puede ser rehén de nadie.

"Quiero decir que los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso, lo hicieron el viernes por la mañana, ayer en la Frontera Comala y ahora en Tapachula, y no pudieron detenernos".

Afirma que es un asunto político

"El presidente de México no puede ser el rehén, el Presidente no puede ser rehén de nadie".

"A lo mejor otros presidentes, pero otro presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie", subrayó.



"Imagínese que me paran, que me detienen y que yo firmo ahí cualquier compromiso en esas circunstancias, pues no tendría yo autoridad moral ni autoridad política".

Subrayó que es un asunto meramente político, que tiene que ver con un grupo, no con todos los maestros.

"Es un asunto político o politiquero, porque los dirigentes, no los maestros, de la gente en Chiapas tienen diferencias con el gobernador, que no tenían con el gobernador anterior (Manuel Velasco Coello) que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando bien".

Lanza una consigna a los maestros disidentes

"Entonces para dejar mal al gobernador, pues como viene la prensa nacional y además son medios en su mayoría contrarios a nuestro movimiento pues ven la oportunidad para hacer estos actos de provocación", dijo.

Y advirtió: "Como les gustan las consignas a los de los maestros a los de la CNTE de Chiapas y corean algunas consignas, yo les digo que "¡Ni Frenaa ni la CNTE detienen al presidente!".

Acompañado del gobernador, López Obrador llamó a que los dirigentes de las sección 7 y 40 de la CNTE que consulten a las bases para saber si están de acuerdo en que se trate así al presidente.

Afirmó que su gobierno y el magisterio se han entendido bien, por lo que no tiene ningún pendiente con el magisterio chiapaneco y nacional.

Aseguró que su administración canceló la reforma educativa del sexenio pasado y no hay maltrato a los maestros "y se les respeta".

¿Cómo ocurrió el bloqueo hoy?

Hoy cerca de 100 integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE llegaron desde las 7:00 horas a las instalaciones del complejo hospitalario para hablar con López Obrador.

Tras 10 minutos de bloqueo, los maestros dejaron pasar el vehículo presidencial.

Alrededor de las 11:30 horas, cuando llegó la Suburban negra que transportaba al presidente de inmediato rodearon el vehículo, y con megáfono en mano, uno de los líderes le pidió que se bajara para escuchar sus demandas, lo cual no ocurrió.

"¡Qué reciba a la comisión!"

"Lo que queremos esta mañana es que nos escuchara, lamentamos que no nos baje ni siquiera un minuto (la ventanilla). No lo estamos reteniendo".

"Le vamos a permitir el paso al Presidente, somos personas educadas que queremos el diálogo y el bien del país".

"¡Duro maestro! ¡Hasta la victoria, siempre!", exclamaron al momento de dejar pasar la camioneta del presidente.