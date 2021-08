Nuevo revés para Morena sobre la ley de revocación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenó nuevamente la intención de Morena y sus aliados de convocar a un periodo extraordinario este viernes 20 de agosto para analizar la Ley Federal de Revocación de Mandato; la Ley Federal de Juicio Político, y la nueva Ley Armada de México.

En medio de un largo y por momentos ríspido debate, Morena, PVEM, PT y PES sólo lograron 24 votos a favor, insuficientes para la mayoría calificada que se requiere. Mientras que el llamado bloque de contención obtuvo 13 en contra.

La bancada de Morena y sus aliados buscaban 25 votos para lograr la mayoría calificada y poder convocar al extraordinario.

Kenia López Rabadán dijo que el PAN no avaló un periodo extraordinario basado en los caprichos del presidente López Obrador, porque se los instruyó y regañó desde la mañanera.

“Al pueblo no le interesa la revocación de mandato, le interesa comer, le interesa vivir, tener mejores hospitales para la gente que está muriendo por Covid-19”.

“No tienen los votos, les iba a traer un calculadora pero se les iba complicar, les traje un ábaco”, dijo la panista quien lamentó que Morena reaccione a los manotazos de López Obrador.

“No se les olvide que Hitler también ganó en Alemania. Creo que tenían la misma lógica de muchos legisladores de Morena de generarle atributos que no tiene, estamos hablando también de un dictador”, dijo.

Antes, la diputada por Morena María del Carmen Almeida aludió en tribuna el tema de Hitler y el estadio de Berlín, inaugurado por el dictador, el cual fue utilizado en el Mundial de Fútbol de 2006, donde por primera vez se ondeó la bandera de esa nación y dijo que a diferencia de México, donde se dio una revolución pacífica en 2018 con López Obrador.

Lucía Trasviña, senadora de por Morena, al momento de votar lanzó arengas en honor del presidente López Obrador, y gritó “mueran los neoliberales y fuera Lorenzo Córdova” del INE.

Dulce María Sauri, diputada del PRI, indicó que a 11 días de que termine la actual Legislatura, a Morena le llegaron las prisas inusitadas, no motivadas por la propia figura de revocación de mandato. Recordó que quienes piden la revocación son los que están en contra del presidente, no los que están a favor, “no se confundan. Es una llave que tiene que activar la ciudadanía, hay plazos y procedimientos que no puede modificar la ley reglamentaria”.

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya que afirma que el primer mandatario “confundió la revocación de mandato con la ratificación de mandato”.

Dijo que su partido no cuestiona la legitimidad del presidente de la República, sin embargo pide que asuma su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo y convoque a la unidad, sin descalificar al Congreso de la Unión y al Poder Judicial.

Por Morena, la diputada María de los Ángeles cuestionó a la oposición su miedo a trabajar en favor del pueblo. Aseguró que la oposición sistemáticamente se opone a la realización de periodos extraordinarios.

Xóchilt Gálvez, senadora del PAN, subió a tribuna con un pequeño pizarrón, sacó cuentas y señaló que “les faltan 1.8 votos”.

Críticas”Soberbia y cerrazón”

La panista Xóchilt Gálvez dijo que la soberbia y la cerrazón fue de Morena.

”Leyes por instrucción”

“Morena no quiere escuchar a la oposición y prefiere hacer leyes por instrucción y ser sumisos. Yo no estoy a disposición del emperador de este país”.

”Con hipocresía”

Gerardo Fernández Noroña, del PT, dijo que la oposición dice con hipocresía que está de acuerdo en la revocación de mandato, pero se oponen a esta reforma.

No de ese modo

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, dijo que su grupo es firme a favor de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero no bajo un proceso alejado del diálogo y del acuerdo de los diversos grupos.