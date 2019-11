Nulo crecimiento del país

Analistas señalan que la situación no llega a ser recesión

CIUDAD DE MÉXICO.— El Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo un nulo crecimiento del 0% en el tercer trimestre de 2019 en comparación con el trimestre anterior, según cifras divulgas ayer por el Inegi.

Este resultado definitivo del PIB supone una disminución de 0.1% frente al dato preliminar publicado el 30 de octubre, cuando se estableció que la economía había crecido un débil 0.1%.

En el segundo trimestre del año, México tuvo un crecimiento económico nulo, de 0%, en comparación con el primero —cuando el PIB se contrajo 0.2% frente al último trimestre del año anterior—, lo que llevó al gobierno a admitir que el país atraviesa una desaceleración económica, al borde de la recesión.

En el tercer trimestre, las actividades primarias avanzaron 3.3%, las terciarias crecieron 0.1% y las secundarias bajaron 0.1% frente al periodo abril-junio, señaló el organismo en un boletín.

El Inegi también informó que el PIB bajó 0.3% en el tercer trimestre de 2019 respecto del mismo periodo del año anterior, de modo que el acumulado a nueve meses del presente año confirma un estancamiento de la economía al registrar 0%.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el estancamiento del PIB en el tercer trimestre se debió a la caída del sector secundario (-1.4%), contrarrestada parcialmente por el alza del sector primario (5.4%) y terciario (0.1%).

Descartan recesión

Para los analistas de Grupo Financiero Banorte, México no se encuentra en recesión “porque no hemos observado un incremento significativo de la tasa de desempleo, y tanto el empleo como las ventas al menudeo continúan creciendo, a pesar de que lo hacen a tasas más bajas que el año pasado”.

El catedrático de la facultad de Economía de la Uady Gabriel Rodriguez Cedillo destacó que este año no hubo recesión “porque técnicamente la teoría dice que ésta se genera cuando no hay tres trimestres consecutivos de bajo crecimiento, pero no solo eso, sino que también todas las variables de la economía deben caer y ahora solo cayó un subsector, que fue el industrial, concentrado en la manufactura automotriz, que es de exportación, principal motor económico”.

Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico del grupo financiero Ve por Más, indicó que “lo que ha pesado a la baja es, por un lado, la contracción en la actividad industrial (de 0.1%), afectada por un entorno de menor inversión que golpea a sectores como el de la construcción”. Destacó asimismo la importante desaceleración de 0.1% en el sector de los servicios, “el cual representa prácticamente dos terceras partes del PIB”.

“Prácticamente estos sectores han estado explicando este pobre desempeño de la actividad económica, porque las actividades primarias siguen presentando un dinamismo importante y crecimientos significativos (3.3% en el tercer trimestre), apoyado por el crecimiento de las exportaciones”, apuntó.

Recuperación modesta

Citibanamex consideró en su reporte diario que la lectura de las cifras del Inegi sobre la actividad económica del país confirma el estancamiento, pero para el próximo año espera una recuperación modesta del PIB.

“La debilidad es generalizada por sectores y por componentes de la demanda. Seguimos preocupados por la desaceleración de los servicios y la contracción en construcción. No obstante, nuestras proyecciones implican una recuperación modesta a partir del 4T19, impulsada por un crecimiento razonable de las exportaciones, una recuperación gradual del consumo y una estabilización de la inversión”, señalaron analistas de Citibanamex.— Rodrigo Aranda y EFE