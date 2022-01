'Nunca me confrontaré con AMLO': Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras no coincidir con algunos puntos de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que nunca se confrontará con el mandatario, pero tampoco se alejará de sus ideales por un mejor país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila recordó que desde hace casi 25 años acompaña en su lucha política a López Obrador, con el objetivo de transformar las instituciones del país.

"Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el Lic. Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!", manifestó.

El proceso de transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas; en una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición, nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos nuestra esencia. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 10, 2022

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado puntualizó que el proceso de transformación implica "opiniones diversas y hasta encontradas", lo que es natural en una democracia.

Adelantó que sostendrá sus posiciones, aunque no coincidan con las de otras personas dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, pero advirtió que "nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos nuestra esencia".

AMLO a Monreal: no adelantar sucesión sería del porfiriato

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es un error haber adelantado la sucesión presidencial ya que de no haberlo hecho hubiera caído en un acto del porfiriato: el tapadismo.

Los dichos ocurrieron luego que el senador, Ricardo Monreal, manifestó que adelantar el proceso para suceder al presidente de la República sólo traería problemas internos en Morena.

“No (es un error) porque no adelantarla es del porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite; no, el pueblo va a decidir. Se tiene la idea de que el pueblo no sabe. Que la política es asunto de los políticos, pues no. El pueblo sabe más que nosotros“, apuntó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.