OCDE: México hace 0.2 pruebas de Covid-19 por cada mil habitantes

MÉXICO.- Según cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México está en el último lugar de pruebas de Covid-19, pues aplica 0.2 por cada mil habitantes.

De acuerdo con un documento de la OCDE, retomado por Forbes, “para reducir el riesgo de nuevos brotes, los países deberán aumentar considerablemente su capacidad de prueba”.

Asimismo, señalan que “si se levantan todas las restricciones de confinamiento antes de que se desarrolle una vacuna o se desarrollen tratamientos efectivos sin otras medidas para suprimir nuevas infecciones, se espera que la tasa de infección se recupere rápidamente”.

#TestingForCovid19 has varied widely across countries ⤵️



To reduce the risk of new outbreaks, countries will need to greatly increase their testing capacity https://t.co/Lv9ithaFOL #coronavirus pic.twitter.com/xCIetO7w9G