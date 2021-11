AMLO da a conocer que el Gobierno ayudará a esclarecer la muerte Octavio Ocaña "Benito".

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Octavio Ocaña, quien dio vida al personaje de "Benito Rivers", en la serie "Vecinos", sigue dando de qué hablar, ya que su padre, Octavio Pérez declaró que su hijo sabía usar armas por lo que la versión de la Fiscalía de Edomex sobre que se disparó por accidente, no es real: "están pen#$%&".

Octavio Ocaña "Benito" sabía usar armas

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el señor Octavio Pérez reiteró que la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no es real, pues aseguran que Octavio Ocaña fue asesinado por policías de Cuautitlán Izcalli.

"Están bien pen#$%&, no se disparó, lo mataron", aseguró el papá del actor y comediante.

De igual modo, el empresario confirmó que hubo disparos de la policía municipal, ya que la camioneta del histrión tenía al menos cuatro disparos en la parte trasera. También, volvió a afirmar que el arma sí era de su hijo, pero, contrario a lo que dice la Fiscalía mexiquense, si estaba registrada de manera legal.

"Mi hijo sabía usar armas, yo le enseñé, así de fácil", destacó el padre del actor de 22 años.

Octavio Ocaña andaba armado

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez dijo que su hijo tenía el arma debido a la inseguridad en el país, pero nunca traía cartucho cortado, y aseguró que la bala que impactó en la cabeza del actor, herida por la cual murió, no fue del calibre .380 mm, sino 9 mm, la cual entró desde afuera del vehículo.

"Lo dejaron morir. Mi hijo venía vivo, lo dejaron morir, nada más se le quedaban viendo graciosamente, pero ahora graciosamente me voy a reír de ellos, ahora va la mía", señaló el empresario tabasqueño.

Los acompañantes de Octavio Ocaña fueron torturados

El padre de Octavio Ocaña también conocido como "Benito" denunció que los amigos que estaban con el actor cuando sucedieron los hechos fueron detenidos, sufrieron tortura y que los hicieron firmar documentos para favorecer la versión de la Fiscalía.

Octavio Pérez señaló que en los próximos días emprenderán acciones legales para ver lo que realmente pasó. "Están pen#$%&, no va a ser así, nunca va a ser así, primero me van a matar antes que todo, yo no soy cualquier pen"#$%&, ni cualquier idiota, se metieron en un ped#$ grande, así se los digo, voy con todo por ustedes".

POLICÍA CUATITLAN IZCALLI ASESINO A BENITO: PAPA DE OCTAVIO OCAÑA

Octavio Augusto Pérez, padre del desaparecido actor afirma que la Fiscalía del Edomex torturó a los dos acompañantes de “Benito”, el día que murió. Ahora están en lugar seguro.

#DiaDeMuertos #ChecoPerez pic.twitter.com/J0J19vQkb1 — Contraste Politico (@ConPolTab) November 2, 2021

Gobierno de Andrés Manuel revisará el caso de Octavio Ocaña "Benito"

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que con respeto a la investigación que inició la Fiscalía de Justicia del Estado de México, su gobierno ayudará a esclarecer la muerte de Octavio Ocaña, como lo pidió el padre del actor.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia del actor y se revise el caso.

"Estuve en Palenque los días santos [...] y estuve pendiente de lo que pasaba en el país, no se puede uno desatender, tiene uno que estar atento". Hubo tres casos, esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas, me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer le di instrucciones al secretario de Gobernación para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso", destacó López Obrador en la "mañanera".

Asimismo señaló que serán respetuosas de la indagatoria que ya comenzó la Fiscalía del Estado de México, pero la convicción es ayudar a esclarecer la muerte del actor.

Destacó qué hay una buena relación con el gobernador Alfredo del Mazo de modo que "no vamos a tener ningún problema".