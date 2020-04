Ofrece AMLO inyección de dinero al pasar la emergencia sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando pase la fase de emergencia por el coronavirus se iniciarán medidas de recuperación económica del país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que entre mayo, junio y julio habrá una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo para los estratos más bajos, a fin de que se tenga capacidad de consumo.



En su conferencia matutina, AMLO recordó que este jueves su gabinete de salud presentará la estrategia que se impulsará en la inminente fase 3 de la contingencia.



"Ya una vez que se resuelva lo de la epidemia, que lo vamos a enfrentar, vamos a iniciar con la recuperación económica".



En especial para los más pobres

"Estamos trabajando en eso y en mayo, junio, julio va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres para que tengan capacidad de consumo, se fortalecerá la capacidad de consumo en tres meses", apuntó.



"Ahora si que lo que se tenga y el resto para levantar pronto la economía. Eso es lo que estamos considerando en términos generales".



El presidente llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, pues gracias a ello ha bajado considerablemente la movilidad, fundamental para evitar un descontrol de la epidemia.



Afirma que sin toque de queda se está cumpliendo

"No hay que dejar de tomar en cuenta que ha sido el eje de toda la estrategia, la participación de la gente, que el pueblo esté cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones".



Destacó que se esté cumpliendo sin uso de la fuerza o toques de queda, sino que es "decisión consciente, voluntaria de los mexicanos".



"Es realmente extraordinario, hay muy buena comunicación entre pueblo y gobierno, esto nos permite que se haga caso a las recomendaciones en la mayoría del país".



Superada la "prueba" de Semana Santa

"Pasamos la prueba de Semana Santa y las playas estuvieron vacías, ese es el reporte que tengo. Por eso vamos avanzando a pesar de los pesares, vamos enfrentando esta epidemia".



Aseguró que se están preparando para el momento más difícil, a fin de que "no nos rebase, no nos sature la emergencia", que no rebase la capacidad que se tiene de hospitales, camas, ventiladores, médicos, especialistas.



"(Para) que podamos atender a todos, salvar vidas, de ahí la importancia de ayer (la firma de convenio con hospitales privados) porque esos son espacios con ese propósito, unir voluntades en estos mementos que se requiere, por esta contingencia".



También "se va bien" en el aspecto político

Al asegurar que en el terreno político "vamos muy bien", López Obrador dijo que hay poca oposición.



"Es algo normal, no es un sector tan significativo".



"Tiene una explicación que hemos dado en otras ocasiones, ellos no están de acuerdo con la transformación del país, quisieran mantener el régimen de injusticia, de privilegios, y eso ya es historia".



"Eso ya no va a regresar, pero no deja de haber nostalgia. Ese pasado de injusticias, esas infamias que se cometían donde el gobierno estaba al servicio de un grupo pequeño y del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se usaba para ayudar a minorías y se le daba la espalda sobre todo a los pobres".

