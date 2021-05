Ofrecen ayuda a Miguel, el joven sin hogar que vivió la tragedia del Metro

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Córdova Córdova se volvió viral al relatar cómo ocurrió la tragedia de la Línea 12 del Metro. Ahí el joven, quien vive en la calle, contó que suele quedarse a dormir debajo del puente, ubicado en la avenida Tláhuac.

"Eran más o menos las diez la noche cuando se escuchó como si tronara un fierro, se cimbró la banqueta donde estábamos nosotros acostados debajo del pilar, se cimbró bien feo, nosotros salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijas", dijo.

"Íbamos corriendo y nos caímos, porque se vino el cimbradero grande y se vio cómo se vino el Metro hacia abajo en dos, se hundió. Una desesperación de gente horrible, no le deseo a nadie que lo vea. No me gusta platicar de esto, porque lo que viví fue una cosa horrible, gracias a la bendición de dios, sigo vivo", añadió casi llorando.

Miedo a las estructuras

Miguel aseguró que los habitantes tienen miedo de las estructuras del Metro. También relató que sentía miedo cuando los trenes pasaban. Sobre el accidente, dijo:

"Venía llorando desde la Nopalera, porque dije hay gente que a lo mejor no se despidió de su familia y por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa y compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias. Ya vienen las elecciones, y se van a echar la bolita unos a otros, y los que pagamos somos los más pobres. Yo gano 20 o 30 pesos al día en tantas vueltas que doy vendiendo mis botellas y mis latas, me voy a un comedor comunitario, me cobran 11 pesos, pero siempre buscándole y hay gente que juega con la vida de los demás", prosiguió Miguel y finalmente puntualizó, "Anoche era una desesperación de los niños y la gente que gritaba cuando se vino abajo, horrible, y no me lo van a contar porque yo lo vi".

➡️ "Se cimbró la banqueta... nos caímos, se vio cómo se vino hacia abajo el Metro en dos... se hundió".



Este es el #testimonio de Miguel, quien vivió el momento de la tragedia del #MetroCDMX pic.twitter.com/Da2iI1WWLL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 4, 2021

Lo buscan y ofrecen ocho mil pesos

El ex subsecretario de Planeación y Política Turística, Simón Levy, ofreció una recompensa de ocho mil pesos para quien ayude a localizar a Miguel.

"El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo, le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado. ¿Me ayudan a correr la voz?".

El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo en Ciudad de 🇲🇽 , le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado.

¿Me ayudan a correr la voz?pic.twitter.com/pF9eq2AtbO — Simón Levy (@SimonLevyMx) May 5, 2021

La respuesta no tardó en llegar, Jaime Ortega, un usuario de Twitter, respondió.

“Aquí estamos con Miguel, el dinero que ofreciste se lo quiero donar al él. Miguel pasa a diario frente a mi trabajo con su bolsa donde va juntando pet, ojalá puedas también ayudarlo”.

¡Muchas gracias Jaime!!! Mándame tus datos a hola@simonlevy.mx para entregarte hoy mismo eso y hablar con Miguel.

Bravo!!! Ya apareció Miguel! https://t.co/1uECJLZGpz — Simón Levy (@SimonLevyMx) May 5, 2021

Simón Levy retuiteó el mensaje: ¡Muchas gracias Jaime!!! Mándame tus datos a hola@simonlevy.mx para entregarte hoy mismo eso y hablar con Miguel”.