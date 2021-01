Oftalmólogo que recibió vacuna y se fue de fiesta reaparece en vídeo

MÉXICO.- El oftalmólogo Alejandro Silva se volvió viral hace unas semanas por ser vacunado contra el Covid-19 sin ser médico en primera línea de combate contra el coronavirus. Ahora publicó un video donde pide disculpas por su comportamiento "irresponsable".

"Hola, ¿cómo están? soy yo, el doctor de los memes. Quiero aprovechar para también disculparme con los otros trabajadores de salud de primera línea por los conflictos o por la frustración que les pudo haber generado mi comportamiento y mi irresponsabilidad, los respeto mucho, valoro mucho su trabajo, yo sé que están haciendo un trabajo extraordinario y que se están llevando muchas horas de esfuerzo extra", dijo en el vídeo.

"Yo no soy una persona de medios, no estaba preparado para afrontar una situación que se viralizó de esa manera, me costó trabajo asimilarlo, lidiar con todos mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso de las redes sociales para poder asimilarlo y sobre todo, para poder reflexionar”, añadió.

¿Quién es Alejandro Silva?

El oftalmólogo Alejandro Silva se volvió viral debido a que en redes sociales circularon imágenes en donde muestra su cuerpo tonificado, mientras recibía la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital Militar de la Ciudad de México. Posteriormente, unos días más tarde lo captaron de fiesta en la playa y los internautas lo apodaron “Lady Vacuna”.

¿Se acuerdan del oftalmólogo modelo Alex Silva quesque dijo que había justificación para q fuera vacunado?, ese q no atiende COVID y q se se la pasa de fiesta y viaje, pues ahorita anda en Cozumel echando fiesta a todo dar. Chingón cómo están llevando las vacunas... pic.twitter.com/ZdV4gXdRpW — Brenda Ruiz (@brendaruiza) January 2, 2021