Olga Sánchez critica a Barbosa por expresiones sobre desaparecidas

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujeres, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reprobó algunas expresiones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ambos de Morena.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez se refirió a un mensaje de Barbosa sobre los casos de mujeres desaparecidas en Puebla, pues dijo que muchas de ellas "se encuentran con el novio".

Te puede interesar: Hay mujeres desaparecidas que se van con el novio: Miguel Barbosa

"Estoy totalmente en contra de que se recriminalice a las mujeres y menos por algún tipo de funcionario".

"Este tipo de manifestaciones en nada pueden abonar para ir caminando en un cambio de mentalidad, de actitud, y de reeducación", añadió.

Cambio de mentalidad

"No solamente de los integrantes de una familia, de los jóvenes, sino también inclusive de los propios funcionarios que vayan cambiando su mentalidad en razón tener una perspectiva de género en todas sus expresiones y no la revictimización de una mujer, eso de que se fue con el novio y ese tipo de situaciones no hay que permitirlas".

La ministra en situación de retiro aseguró que con ese tipo de expresiones permanece la cultura patriarcal, pero sobre todo recriminalizar a la mujer desde una posición del gobierno.

En junio pasado Barbosa afirmó que en la mayoría de los casos denunciados de mujeres desaparecidas la Policía Ministerial "las encuentra con su novio".