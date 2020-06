Olga Sánchez no usa cubrebocas, pero sí nanomoléculas de cítricos

MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció en una entrevista con W Radio que no usa cubrebocas, pero si unas gotas cítricas.

Al ser cuestionada sobre si utiliza cubrebocas para protegerse del Covid-19, la funcionaria dijo: “: "Yo no, no, no. Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos".

Asimismo añadió que las conoció en entrevistas a una bioquímica.

"Las vi en varias entrevistas a una chica inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, yo le pedí y para mis colaboradores. Se las di al gobernador de Querétaro, al de Hidalgo y al de Tabasco", expresó al medio.

Olga Sánchez Cordero dijo que considera que el virus llegó para quedarse y que mantener la sana distancia ayudará a evitar que se propague.

.- Con información de El Financiero.