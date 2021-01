Olga Sánchez: "Se debe avanzar en la despenalización del aborto"

CDMX.- La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que se debe avanzar en la despenalización, no en la legalización, del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación a nivel nacional.

"El tema más que legalizar, es despenalizar las conductas. En la Ciudad de México el aborto sigue tipificado después de las 12 semanas de embarazo porque pone en riesgo la vida de la madre y por muchas razones de carácter científico y de salud de la mujer", dijo.

"Solo está despenalizado durante los primeros tres meses ese es matiz importante y creo que, como le dije en la Corte y lo sigo sosteniendo le toca al legislador determinar las modalidades de las conductas que tipifica".

Quiere abordar el tema del aborto

⚡ López Obrador se opone a la despenalización del aborto, afirma Olga Sánchez https://t.co/OvQIGN3h0l #México pic.twitter.com/j4vA3VpqHL — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 27, 2021

En la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, la encargada de la política interna del país se pronunció por avanzar en este tema porque con ello se evitaría la muerte de muchas mujeres que van clínicas clandestinas o ellas mismas se practican un el aborto con consecuencias mortales y para no criminalizar a la mujer al sujetarlas a un proceso penal, que podría privarlas de su libertad, por decidir abortar.

Incluso, Sánchez Cordero consideró que sí pudiera preguntarle a toda la población si quieren que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber cometido esta conducta, la enorme mayoría diría que no. "Entonces si no quiero que vaya a la cárcel, si no quiero sujetarla a un proceso penal, eso quiere decir que vamos a despenalizar la conducta en una temporalidad reducida, son 12 semanas, con las cuales yo estoy de acuerdo, porque en tres meses puedes resolver una situación y después puedes tener problemas posteriores".