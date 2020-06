Omar García Harfuch fue investigado por EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Omar Hamid García Harfuch, nieto de Marcelino García Barragán –secretario de la Defensa Nacional en 1968– e hijo de Javier García Paniagua, titular de la Dirección Federal de Seguridad durante la llamada “Guerra Sucia”, fue escogido por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El abogado de 37 años tuvo un rápido ascenso en la Policía Federal (PF) y, de acuerdo con investigaciones de Proceso, ha sido objeto de indagatorias por el gobierno de Estados Unidos, además de que fue mencionado en el caso Ayotzinapa por una presunta relación con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.

¿Es realmente García Harfuch un funcionario honorable? https://t.co/veK1rPQRXE — Frente de Oposición Nacional (@FONacionalMX) June 27, 2020

En conferencia, la jefa de gobierno agregó que García Harfuch “sabe cómo hemos venido trabajando la necesidad muy importante de análisis, de revisión, de inteligencia, para poder garantizar la seguridad a la ciudadanía… Sabe la manera de trabajar y la estrategia que estamos llevando a cabo”.

Por su lado, el jefe saliente de la policía, Jesús Orta, escribió en su cuenta de Twitter: “Nunca optamos por administrar los problemas sino por solucionarlos para el largo plazo. Omar García Harfuch es el hombre con la experiencia policial indicada para desarrollar estas nuevas capacidades y devolver la paz a la ciudad”.

Omar Hamid García Harfuch con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.- Foto de debate.com.mx

El ascenso

García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y ha asistido a cursos internacionales como el Diplomado Senior Executive in National and International Security, impartido por la Universidad de Harvard; el Seminario para el Desarrollo de Ejecutivos-Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, impartido por el FBI, y la capacitación en Narcotics Unit Commanders Course, por la DEA.

En 2008, a sus 26 años, ingresó a la Policía Federal, donde ejerció el cargo de jefe del Departamento de Coordinación de Inteligencia, pese a que su empleo anterior fue en la iniciativa privada como gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel, S.A. de C.V., con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008.

También fue suboficial en Cuernavaca, Morelos. Y en enero de 2013, dentro de la División de Seguridad Regional de la PF, fue nombrado coordinador estatal de Guerrero. Se sabe que en esa entidad creó un grupo especial para atacar a un grupo delictivo y presuntamente posicionar a otro.

En septiembre de ese mismo año utilizó una aeronave de la PF para rescatar a su madre, la actriz María Sorté, luego de que el paso del huracán Manuel aisló Acapulco, donde ella estaba, según reportaron medios locales.

Más tarde participó en la formación de la División de Gendarmería y luego se desempeñó como titular de la División de Investigación de la PF, cargo desde el que se hacía cargo de delitos de alto impacto, como secuestro o extorsión.

Investigaciones de Proceso aseguran que desde 2009 García Harfuch y 11 agentes de la PF eran investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares, de acuerdo con un cable divulgado por Wikileaks. Además, en 2010 fue indagado antes de participar en un curso antipandillas en El Salvador.

Pero también ha sido condecorado dos veces por la Policía Federal Mérito Policial Segunda Clase (2012) y Mérito Policial Primera Clase (2014).

Caso Ayotzinapa

El 12 de noviembre de 2016, en su edición 2089, Proceso publicó que Omar García, entonces recién nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), tenía una historia vinculada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por lo menos a quienes las autoridades han identificado como los presuntos responsables de la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Y es que una libreta de Sidronio Casarrubias –presentado por la PGR como uno de los líderes del grupo delincuencial Guerreros Unidos– reveló que, desde hacía años, el presunto capo tenía anotado a García Harfuch como contacto. Hasta entonces, la libreta no había sido incluida en las indagatorias del caso.

Como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezó los operativos para capturar a líderes de grupos delincuenciales como La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México.

El pasado 3 de junio renunció a ese cargo para, 12 días después, asumir la dirección de la Policía de Investigación en la PGJ capitalina. Entonces estaba en su apogeo la crisis en el gobierno de Claudia Sheinbaum por el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo y el asesinato de Leonardo Avendaño.

Jesús Orta fue sustituido por Omar García Harfuch en la Secretaria de Seguridad Ciudadana.- Foto de excelsior.com.mx

Del primer caso van cuatro personas detenidas, y sólo una del segundo. En ambos, los presuntos responsables están en prisión preventiva.

Con tres meses en la Policía de Investigación (PDI), Omar García Harfuch dio un nuevo salto, ahora a la SSC.

El atentado contra García Harfuch demuestra q la estrategia de seguridad no sirve, no funciona y lo único q logra es empoderar a los grupos del crimen organizado. Hay q dar un giro de 180 grados. — Jorge Fernández M. (@J_Fdz_Menendez) June 26, 2020

Confianza en la PDI

En la PDI fue designado como encargado de despacho uno de sus hombres de confianza: Francisco Almazán Barocio, con más de 20 años de carrera policiaca.

Francisco Almazán Barocio,titular de la Policía de Investigación, cargo que antes desempeñaba Omar García Harfuch.- Foto de exceelsior.com.mx

Licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México, tiene preparación profesional en el Centro de Formación de la Policía de España y en el Federal Buro Investigation (FBI).

Ha sido director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol y jefe de la OCN de Interpol México, de la AIC y comisario jefe de la PF. Además, fungió como representante de la Comisión Nacional de Seguridad ante el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otros cargos.

También fue reconocido con el Premio a la Cooperación Internacional que le otorgó en 2018 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.