ONG critica eficacia de programas sociales

ONG cuestiona el aumento de pobres en México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La asociación mexicana Acción Ciudadana Frente a la Pobreza cuestionó ayer la eficacia de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras el aumento de 3.8 millones de nuevos pobres en los últimos dos años.

“El remedio no son los programas sociales que apenas atenúan la pobreza, pero no enfrentan las causas. No pueden esperarse milagros de estos programas”, manifestó la organización en un pronunciamiento.

La agrupación se refirió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que el 4 de agosto reveló que los mexicanos en pobreza multidimensional pasaron de ser 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones en 2020.

Mientras que la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza se incrementó en 5.1 millones de personas, de 2018 a 2020, al alcanzar 66.9 millones de mexicanos, el 52.8 % del total.

“El aumento de la pobreza en México es una mala noticia para el país y sobre todo para 67 millones de personas que carecen de lo más básico para vivir. Lo peor, es que una de cada seis personas pasa hambre”, indicó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en un comuniado.

El presidente López Obrador, quien llegó al poder con el lema “primero los pobres”, expresó que no acepta la medición del Coneval, al argumentar que “nunca se había destinado tanto para apoyar a los pobres” con sus programas sociales.

Pero la organización argumentó que la raíz de la pobreza está en el bajo ingreso laboral y la falta de seguridad social.

Con base en sus investigaciones, solo 9 millones de mexicanos tienen condiciones mínimas decentes de trabajo mientras que hay casi 25 millones de personas en edad y condición de trabajar que están excluidas.

Asimismo, reportó, más de 35 millones tienen trabajo, pero en condiciones precarias, sin ingreso suficiente y sin seguridad social.

“Ya es hora de dejar de darle vueltas al asunto y agarrar al toro por los cuernos e ir a la raíz de la pobreza”, declaró Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización.

Entre las propuestas de la asociación está aprobar un plan multianual para que el salario mínimo alcance para adquirir dos canastas básicas en 2024 con una meta de 7,500 pesos mensuales (unos 375 dólares).

Además, urgió implementar la reforma laboral para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, exigió garantizar la cobertura universal de salud, crear el sistema nacional de cuidados con estancias infantiles y establecer una transferencia monetaria de emergencia para quienes pierdan su ingreso.