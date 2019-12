ONU rechaza consulta ciudadana sobre el Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazó la consulta ciudadana que organizó el gobierno federal sobre el Tren Maya, debido a que no cumplió con los estándares internacionales en la materia.

El organismo criticó que durante la consulta sólo se hizo referencia a los beneficios del megaproyecto y no se dio información sobre los impactos negativos.

De igual forma la ONU-DH observó que las personas decían estar de acuerdo con la obra con tal de recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura.

También lamentó que las comunidades involucradas no participaron en la planeación de la consulta; lo que generó que los tiempos fueran muy cortos, las traducciones no fueran adecuadas, mucha gente no se desplazó a la consulta por falta de recursos; los participantes eran primordialmente integrantes de los gobiernos municipales.

La ONU-DH llamó la atención sobre la baja representación de mujeres indígenas en el proceso; además de que en algunas comunidades no hubo claridad sobre si se crearon comités de seguimiento.

“El proceso de consulta indígena sobre el ‘Proyecto de desarrollo Tren Maya’ (…) no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia. (…) Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”, señaló el organismo en un comunicado.

La ONU-DH vigiló cuatro de las 15 asambleas regionales informativas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo estuvo presente en ocho de las 15 asambleas regionales consultivas en Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.

El organismo realizó estas actividades por invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, y de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Pese al rechazo que mostró la ONU-DH a la consulta ciudadana, celebró el compromiso del gobierno para celebrar procesos adicionales y ampliar la participación de las comunidades que podrían ver afectadas por el megaproyecto.

