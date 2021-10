Oposición pide volver a la mesa de diálogos

Extradición de Saab complica la tensión política

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La oposición venezolana instó ayer al gobierno de Nicolás Maduro a volver a la mesa de diálogos para retomar las negociaciones que se suspendieron el sábado luego que los delegados oficialistas anunciaron que no viajarían a México en protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, quien era uno de sus representantes.

Desde un hotel de la capital mexicana, el jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blyde, advirtió a la prensa que “estos retrasos no ayudan”. La cuarta sesión del proceso —que comenzó a inicios de septiembre— estaba prevista a desarrollarse entre el 17 y 20 de octubre.

“Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano”, dijo Blyde al leer un comunicado de la llamada “Plataforma Unitaria de Venezuela” en clara alusión a la decisión que tomó la delegación oficialista de no viajar a México en protesta por la extradición que se realizó el sábado a Estados Unidos de Saab, quien estaba detenido desde junio del 2020 en Cabo Verde.

El jefe de la delegación opositora indicó que espera que se retome el proceso para continuar con los diferentes puntos de la agenda de negociaciones que se concretó en agosto y que tiene entre sus prioridades la definición de planes urgentes en una mesa social para atender los programas de alimentación y la vacunación contra el coronavirus.

“La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda; así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar”, agrega el escrito.

El gobierno noruego dijo ayer, en un mensaje que difundió en la redes sociales, que sigue trabajando “para que las partes continúen, lo antes posible, su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano”.

“Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada”, expresó el gobierno europeo.

Desde la histórica plaza Bolívar de la capital venezolana Camila Fabbri, esposa de Saab, afirmó ayer que el empresario, a quien los fiscales estadounidenses acusan de amasar una fortuna a través de negocios a nombre de la administración de Maduro, fue víctima de “segundo secuestro con la complicidad del gobierno de Cabo Verde”.

“Ocurrió cobardemente (la extradición) a espalda de los abogados y de nosotros”, aseguró Fabbri entre llantos ante varias decenas de seguidores del gobierno que levantaban carteles con el rostro de Maduro y Saab.

Saab expresó, en una carta que leyó su esposa, que no ha cometido ningún delito y que “no tengo nada que colaborar con Estados Unidos. No he cometido ningún delito, ni en Estados Unidos ni en ningún país”.

“No pienso mentir para favorecer a Estados Unidos”, agregó el empresario al asegurar que está en pleno uso de razón y que no es un suicida “por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé”.

El empresario, de 49 años, fue trasladado el sábado desde Cabo Verde a Estados Unidos donde será procesado en una Corte Federal de Florida por lavado de dinero. El empresario ha sido vinculado a un presunto esquema de soborno de más de 350 millones de dólares de un proyecto de vivienda de interés social del gobierno venezolano.

El empresario de origen colombiano, a quien el gobierno de Maduro identifica como su representante diplomático, fue arrestado en junio del 2020 en Cabo Verde al hacer una parada cuando se dirigía a Irán para cumplir con una misión humanitaria que le brindaba inmunidad, según sostienen las autoridades venezolanas.

Desde el mes pasado el proceso de diálogo ha enfrentado tropiezos luego que la delegación del gobierno retrasó un día su arribo a la capital mexicana para participar en la tercera ronda de cuatro días de las deliberaciones en rechazo por unas declaraciones que hizo la primer ministro de Noruega, Erna Solberg, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que cuestionó la situación de los derechos humanos en Venezuela.

La ronda que debía comenzar el 24 de septiembre sólo pudo realizarse por dos días sin mayores avances.

Luego de la firma el 13 de agosto de un memorando de entendimiento, los delegados del gobierno y la oposición comenzaron formalmente los diálogos entre el 3 y 6 de septiembre. Durante las primeras deliberaciones se llegó un acuerdo parcial para atender las necesidades sociales de la población, con énfasis en los efectos de la pandemia del coronavirus.

Al igual que el proceso de 2019, Noruega participa como mediador mientas que Rusia y Holanda se desempeñan de acompañantes de las delegaciones de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países.

El proceso de diálogo se ha convertido en la última esperanza de la comunidad internacional para avanzar hacia una salida pacífica y negociada de la crisis venezolana que se profundizó en el último año debido a la pandemia que agravó la paralización económica, la hiperinflación de cuatro dígitos, la pobreza y el colapso del sistema de salud.

