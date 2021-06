Oran por jóvenes y exigen justicia

Piden procesar a uno por intento de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Familiares y amigos de Fernanda Cuadra y “Polly” Olivares, quienes fueron atropelladas por Diego Armando Helguera, se reunieron frente a la Catedral Metropolitana para realizar una cadena de oración y pedir por la pronta recuperación de las jóvenes.

En el lugar, los familiares pidieron a la Fiscalía capitalina, ahora que Diego se entregó, se aplique la justicia y no salgan a relucir nuevamente actos de corrupción. “Queremos que sea procesado por intento de feminicidio con todas las agravantes que eso representa y no que la Sedena o su papá lo protejan, sabemos que posiblemente ya no encuentren droga o alcohol en su cuerpo, pero no por eso lo van a dejar en libertad, mientras Fer y ‘Polly’ sigue hospitalizadas”, expuso una amiga de las víctimas.

Luego de hacer la oración, fueron atendidos por el sacristán principal de la Catedral y les dieron acceso para continuar con las peticiones dentro del recinto.

Por otro lado, un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ) determinó que Diego Helguera permanezca en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente hasta que se defina su situación jurídica el próximo jueves.

Sin embargo, los abogados defensores buscarán reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a tentativa de homicidio. Lo anterior fue señalado por los defensores del joven a pregunta externa si consideraban que el momento de la agresión correspondió a un delito por cuestiones de género.

“Son argumentos que se van a emitir en la siguiente audiencia para que el juez las valore y sea él quien emita (su fallo) con respecto a lo que obra en la carpeta de investigación”, señaló el abogado Octavio Espinoza.

En la audiencia del sábado, que duró poco más de dos horas, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina presentó los datos de prueba asentados en la carpeta de investigación y leyó los cargos que se le imputan al agresor, quien la madrugada del 12 de junio embistió con su auto a las dos mujeres.

De un vistazo

Dos opciones

Previo a la audiencia, Óscar Miranda, quien representa a los familiares de las víctimas, había comentado que las dos opciones para el desarrollo de la audiencia sería que la defensa de Diego solicitara la resolución de su situación jurídica o la ampliación del término constitucional, vía por la que finalmente optaron.

Ningún beneficio

Explicó que el hecho de que Diego se pusiera a disposición de las autoridades no le daba ningún beneficio jurídico. Ahora está detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.