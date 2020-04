Ordenan redirigir recursos

Juez de BC falla contra Tren Maya y otros proyectos

En entrevista vía telefónica con Pedro Ferriz de Con, el doctor en Derecho Fiscal Adolfo Solís afirmó que el 25o. Consejo de la Judicatura, con sede en Mexicali, Baja California, concedió la cancelación de la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía, por no ser considerados prioridad.

Según dijo, el juez ordenó la reorientación del presupuesto para atender las necesidades urgentes en el sector salud y afrontar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

“Al ser considerados indispensables pero no prioritarios, los recursos de obras y proyectos grandes en México deberán redirigirse al sector salud para atender la pandemia del Covid-19”, dijo el abogado fiscalista en la entrevista.

Fue por medio de una orden del juez 2o. de Distrito de Baja California como se emitió la suspensión 293/2020, para efectos de que obras como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor Transítsmico y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro destinen sus ingresos hacia salud para mitigar la contingencia, dijo.

Esto, añadió el experto, aplica también a todos los ingresos por extinción de fideicomisos y mandatos públicos.

Solís aseveró que con dicha suspensión se podrá atender de una mejor manera la emergencia vital del coronavirus, con recurso para infraestructura, personal, e incluso estímulos a empresas, los cuales, insistió, no se trata de caprichos, sino de necesidades para no dejar de lado a los empleados que podrían perder su trabajo.

Según dijo, eso “sentará un precedente en el que el gobierno asumirá la responsabilidad de la contingencia, al dar por hecho la existencia de un marco normativo que no puede discutir y mucho menos ignorar”.— UNIRADIO

"Hoy lo que está diciendo, si tú, gobierno, no haces nada, y estás dejando que la gente muera en hospitales y estás dejando que no entren a los hospitales porque está sobresaturado; si no tienen ni los médicos capacidad para atender ni respaldo económico ni social, entonces todos los recursos de otras obras indispensables pero no prioritarias, tienes que destinarlos a la emergencia", declaró.

