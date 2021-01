Otra falla en el Metro

Tren se descarrila y en otro detectan humo y desalojan

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A tres días de que se registrara un incendio en la estación Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que dejó sin servicio a seis líneas, se registró el descarrilamiento de un tren en los talleres de la Línea A, mientras que en la 7 pasajeros fueron desalojados por la presencia de humo.

El STC Metro informó que, luego de llevarse al cabo el estacionamiento de un tren, éste se descarriló en la zona de maniobras anexa a la estación La Paz de la Línea A. A pesar del accidente, no hubo afectación alguna a los usuarios o al servicio y circulación de los demás convoyes, por lo que el personal de Mantenimiento y Vías realizó los trabajos para reintegrar el tren a su carril, así como para el diagnóstico de la posible causa.

En tanto, en la Línea 7, la avería en uno de los trenes movilizó al personal de seguridad de dicho transporte, quienes desalojaron a los usuarios durante varios minutos en lo que hacían el retiro de la unidad.

De acuerdo con los hechos, cerca de las 11:50 de la mañana de ayer, uno de los trenes comenzó a sacar humo, el cual se esparció por el andén de la estación Auditorio; de inmediato los usuarios señalaron que se trataba de un conato de incendio.

A través de una tarjeta informativa, el sistema de transporte dio a conocer que la falla no se trató de un conato, sino que el tren presentó fallas desde la estación Refinería, la cual se alargó hasta su llegada a Auditorio; sin embargo, las autoridades no precisaron qué originó la nube de humo.

Reanudarían en meses

Si los trasformadores que se quemaron por el incendio en el Puesto Central de Control no están tan dañados, el servicio en las líneas 1, 2 y 3 del Metro se normalizará en unos días, pero en el peor de los casos se tendrán que remplazar y dejaría sin servicio a la ciudad entre cuatro o cinco meses, advirtió el dirigente sindical del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Fernando Espino.

En entrevista con Ciro Gómez Levya, afirmó que el incendio del Metro es por una falla anunciada, toda vez que el equipo ya es obsoleto, tiene 51 años de operación y su vida útil es de 30 años.

“A reserva de que se realicen los peritajes correspondientes, desafortunadamente es una falla anunciada, ya que las instalaciones fijas y móviles son prácticamente obsoletas. Son, en este caso, 51 años en operación y el equipo ya no funciona, son equipos con vida útil máximo de 30 años y estos ya lo superaron con creces”.

DesangeladoServicio

Desangelado reinicio de servicio en la línea cinco del Metro tras un incendio.

Pocos usuarios

El reinicio del servicio en la Línea 5 con dirección de Politécnico a Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego del incendio registrado en la subestación eléctrica el pasado sábado, lució desangelado y con pocos usuarios.

Sin congregaciones

Las altas congregaciones brillaron por su ausencia y afuera el flujo de usuarios era tranquilo, sin prisa, sin ajetreo y sin ese ruido característico de la multitud en un día cotidiano para la red del Metro.

Recorrido

En un recorrido por las instalaciones, se pudo observar que en algunas estaciones de esta línea, los usuarios que esperaban en los andenes, no llegaban a la decena de personas. Lo mismo se constató en las interconexiones como en La Raza, en donde no había altas congregaciones y no había gente intentando cruzar hacia la Línea 3, aún sin servicio.