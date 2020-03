Otra muerte por medicina contaminada en hospital de Pemex; suman 8

VILLAHERMOSA.- El extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Javier Acosta, de 57 años, a quien se le suministró un medicamento para hemodiálisis llamado Heparina Sódica contaminado, murió tras permanecer varios días en terapia intensiva.

Es la octava víctima en el Hospital Regional de la empresa petrolera en Villahermosa.

De acuerdo a la señora María Aracely García, este domingo le informaron en el nosocomio que su esposo, quien laboró 21 años como obrero en la Batería Luna, ubicada en el municipio de Centla, había fallecido, pero le dijeron que había sido por causas naturales. Sin embargo, la mujer acusó que la salud de don Javier se agravó luego que le aplicaron un medicamento contaminado con la bacteria Klebsiella, por lo que este lunes acudió ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una demanda penal.

"Vamos a demandar por que no se vale que nos hayan matado a nuestro familiar. Todavía no me han entregado nada. A mi esposo se lo acaban de llevar a las 9:30 de la mañana a la Fiscalía para hacerle la necropsia. De hecho no me le querían hacer necropsia. Me tuve que molestar para que accediera y me le hicieran la necropsia".