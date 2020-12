Otra vacuna en estudio: Empezarán ensayos de Novavax

MÉXICO (EFE y AP).— La biotecnológica Novavax anunció ayer el inicio en México y EE.UU. de la fase 3 de los ensayos para lograr una vacuna contra el Covid-19, una operación que requerirá de 30,000 voluntarios.

“El ensayo se basa en la investigación de los estudios de fase 1/2 que demuestran que la vacuna provocó una sólida respuesta inmune, generó anticuerpos altamente neutralizantes contra el virus y, en general, fue bien tolerada”, explicó la farmacéutica en un comunicado.

Novavax requerirá 30,000 voluntarios en esta etapa de ensayo procedentes de 115 puntos de EE.UU. y México, dos tercios de los cuales recibirán “la vacuna activa”.

En esta tercera etapa se administrará de manera aleatoria a los participantes o bien una inyección de la vacuna en fase de investigación (la vacuna activa) o un placebo salino.

Los voluntarios serán divididos en dos grupos, uno de personas de entre 18 y 64 años, y otro de 65 años en adelante, con el objetivo de reclutar a al menos un 25% de personas para este segundo grupo.

Este ensayo será a ciegas, es decir, ni los investigadores ni los participantes sabrán quién está recibiendo la vacuna en pruebas.

La evolución de los voluntarios será seguida de cerca para observar posibles efectos secundarios de la vacuna y se les requerirá pruebas de sangre después de cada dosis y a lo largo de los dos años siguientes.

A través de las pruebas de sangre, los científicos intentarán detectar y cuantificar las respuestas inmunes al SARS-CoV-2, el virus que ocasiona el Covid-19.

“Agradecemos a nuestros colegas y socios que continúan trabajando con nosotros para avanzar con urgencia en nuestros procesos de fabricación a escala comercial”, indicó el presidente y director ejecutivo de Novavax, Stanley Erck, en referencia a los ejecutivos de México y Estados Unidos.

La NVX-CoV2373, como se llama la candidata a vacuna de la empresa estadounidense, está siendo también evaluada en Sudáfrica en la fase de ensayo 2b. Además, recientemente Novavax completó el reclutamiento de 15,000 voluntarios para la fase 3 en el Reino Unido.

México acoge también la fase 3 de las vacunas contra el Covid-19 de la china CanSino y de la belga Janssen, mientras estudia otras propuestas como la de la fórmula rusa Sputnik V.

Ayer mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se opone a que las compañías privadas compren vacunas contra el coronavirus y las distribuyan entre pacientes que quieran pagar por ellas.

Advertencia

Sin embargo, señaló que no hay muchas provisiones y advirtió a las empresas que no intenten comprar vacunas que ya se prometieron al gobierno mexicano.

“No nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna”, dijo López Obrador. “Es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente”.

“Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso”, agregó.

El presidente López Obrador ha prometido que las vacunas serán gratuitas y estarán disponibles para todos en México, pero hasta el momento el país solo ha recibido aproximadamente 50,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Vacunas México

En México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la instancia encargada de aprobar cualquier vacuna.

Críticas al gobierno federal

Algunas personas en México han criticado a López Obrador por centralizar la compra y distribución de la vacuna, y por poner la campaña de vacunación en manos de los militares, como con muchos otros programas de su gobierno.

El doble de dosis

Para vacunar a 1.4 millones de trabajadores de salud, los primeros en línea para ser vacunados, México necesitaría 2.8 millones de dosis de la vacuna de Pfizer.