Otro revés al plan energético

Suspensiones de SCJN a favor de Jalisco y Colima

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió dos nuevas suspensiones para mantener paralizada la entrada en vigor del acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (Sener) que impide la entrada de energías renovables al país.

El ministro Luis María Aguilar admitió a trámite dos controversias constitucionales presentadas contra el acuerdo en el que la Sener emitió la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020.

Las impugnaciones fueron tramitadas por los gobiernos de Jalisco y Colima.

El ministro Aguilar señaló que las suspensiones concedidas a ambos gobiernos frenan todos los efectos y consecuencias del acuerdo de la Sener hasta que la Corte emita su resolución.

Con estas dos, suman ya cuatro las suspensiones concedidas por el ministro Aguilar contra la política energética de la 4T que dificulta el ingreso de energías renovables al país.

Las otras dos fueron a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el gobierno de Tamaulipas.

Por otra parte, un grupo de inversionistas canadienses en energía advirtió a su gobierno que México podría estar ya violando el pacto por no respetar contratos.

En una carta dirigida a la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; al ministro de Finanzas, Bill Morneau; al canciller, François-Philippe Champagne, y a otros funcionarios, cuatro empresas expresaron su preocupación por la amenaza que pesaba sobre sus inversiones en México e instaron a su gobierno a que presionara al país sobre este tema.

La misiva, vista por la agencia Reuters, se suma a la frustración de varios inversionistas por la política energética de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, justo cuando México trata de reanimar su economía, golpeada por la epidemia.

Con el argumento que México debe incentivar un mayor papel del Estado en el sector energético, el mandatario asegura que los anteriores gobiernos favorecieron a inversionistas privados y ha buscado renegociar contratos por miles de millones de dólares para favorecer a las arcas públicas.

Empresas extranjeras, a las que se les dio más posibilidades de invertir en México tras la reforma energética de 2013/2014, niegan haber aumentado costos de la energía para la población y dicen que el gobierno no está honrando los acuerdos.

En la carta, Canadian Solar Inc, Atco Ltd , Northland Power Inc y JCM Power citaron las decisiones de suspender las pruebas de nuevas plantas de energía renovable y de limitar el desarrollo y la operación de las centrales eléctricas como pasos que podrían poner en peligro sus proyectos en el país latinoamericano.

Tribunales mexicanos suspendieron algunas medidas en espera de una decisión de la Suprema Corte. Sin embargo, la disputa sobre la política energética se remonta al año pasado y han avivado incertidumbre entre inversionistas.

Un portavoz de Northland Power, David Timm, confirmó que la compañía firmó la carta pero declinó hacer más comentarios y dijo que se están hablando con ambos gobiernos.

Las otras empresas y el gobierno canadiense no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios ni tampoco la Secretaría de Energía de México. Las cuatro empresas tienen inversiones en el país, incluyendo proyectos de energía solar e hidroeléctrica.

La misiva, que también fue dirigida al ministro de Recursos Naturales, Seamus O’Regan; a la de Comercio Internacional, Mary Ng, y al de Medio Ambiente, Jonathan Wilkinson, fue fechada el 1 de julio, el mismo día en que entró en vigor el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, conocido como T-MEC.

Las medidas tomadas por México corrían el riesgo de incumplir los compromisos contraídos en el marco del T-MEC y otros acuerdos comerciales firmados, alegaron las empresas.

Ryan Nearing, portavoz Ng, dijo que las empresas canadienses han mostrado su preocupación por las medidas tomadas por el gobierno mexicano que afectan a sus inversiones en energía.

Ng planteó el tema el 29 de mayo con la secretaria de Economía mexicana, Graciela Márquez, y ambas acordaron mantener un diálogo al respecto, agregó Nearing. La embajada de Canadá en la nación latinoamericana también ha estado activamente involucrada con el gobierno en el asunto, añadió.

