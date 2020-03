Otros periodistas critican la actitud del subsecretario de Salud en una entrevista

Después del reporte de una supuesta alza de casos mortales de neumonía en el Estado de México de los que se temía fueran en realidad casos de coronavirus, el subscretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, rechazó ayer viernes que no hay información creíble sobre el tema, en un ríspido intercambio durante una entrevista con una periodista.

“¿Puedo hacerle otra pregunta que creo que es importante, subsecretario?", comenzó Denise Maerker durante la conversación con el funcionario en su programa radial vespertino en Radio Fórmula, “Atando Cabos”. “Si quisiera que entendiera que esta información que está circulando, y eso no quiere decir que no valga la pena desmentirla o no , es el tema…”, añadió, antes de ser interrumpida por el susbsecretario.

Nunca he dicho que no valga la pena, lo que he dicho es que no me ponga palabras que yo no he dicho