Paciente del Issste muere por falta de insumos; hay más contagios

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la falta de medicamentos y material de protección para atender a los pacientes contagiados por coronavirus en el Hospital Regional Primero de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), falleció una persona.

Asimismo otros dos dependientes resultaron positivos, entre ellos un doctor, quien se encuentra en terapia intensiva, informó personal médico.

Hospital se convierte en un foco de infección

Los encargados del hospital, dieron a conocer que actualmente alberga a 28 pacientes con Covid-19, de los cuales 16 están en el cuarto piso, ocho en terapia intensiva, y cuatro en el área de urgencias de adultos mayores; de acuerdo con personal del nosocomio, el número de pacientes ha aumentado gradualmente en esta semana, debido a que no se han implementado las medidas de protección adecuadas, lo que originó que el lugar sea un foco de infección.

Por tal motivo, el personal médico asegura que se están contagiando del virus, pues no han dejado en ningún momento de ejercer su labor.

Trabajadores del Issste amagan con suspender labores

Como lo hizo el enfermero Miguel Ángel, quien no se apartó de su trabajo, sino hasta que la muerte se lo impidió, pues murió luego de contraer el covid-19. Esto ha originado que parte de los trabajadores se organizaran para dialogar con los encargados del hospital, pero debido a que no les han hecho caso, amagaron con parar labores este lunes.

Aseguran que bloquearan la avenida Politécnico, sobre la cual se encuentra el nosocomio, para exigir a las autoridades administrativas la entrega de insumos, como cubrebocas y que garanticen la entrega medicinas, para evitar que el estado de salud de los pacientes de coronavirus que se encuentren en terapia intensiva empeoren o que incluso lleguen a fallecer.

Sin artículos esenciales

A pesar de este panorama las autoridades del Issste ya perfilan al nosocomio como sede para la hospitalización de personas que den positivo de Coronavirus, pues iniciaron el traslado de otros pacientes a diferentes hospitales. Pero no sólo el personal se ha visto afectado por la falta de medicamentos y material de protección, también los derechohabientes, pues de los casos que se han tratado en el hospital, ya han muerto tres personas, aunque según enfermeros consultados por EL UNIVERSAL, solamente se les está dando una "oxigenoterpaia", ya que no tienen cloroquina, azitromicina, zinc retrovirales, cubrebocas N95 , caretas, cubos para intubación, trajes impermeables, guantes de nitrilo, entre otras cosas que son esenciales para atender a las personas graves con problemas respiratorios.

Uno de los pacientes que se encuentra en terapia intensiva por Covid-19, es un doctor del mismo hospital que se infectó al atender a los pacientes con esa enfermedad. Para mantenerlo con vida, su familia ha comprado los medicamentos, que por ley deberían de ser proporcionados por el Issste.

