Pacientes con VIH pintan oficinas del IMSS; exigen medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- Pacientes con VIH cerraron el Paseo de la Reforma en protesta contra el IMSS y pintaron las oficinas de la dependencia exigiendo abasto de antirretrovirales.

"Somos más de 750 pacientes que necesitamos los medicamentos, no surten las recetas completas, que salga el director (del instituto)", demandaban los manifestantes.

A manera de protesta, los inconformes aventaron pintura roja a la sede del IMSS y a algunos funcionarios que caminaban por la zona.

"Que salga Zoe Robledo, que nos reciba y nos diga porque no hay pruebas rápidas de VIH, que nos diga cuándo estarán los medicamentos", pidió el activista y paciente Aldair Jiménez.

Los quejosos aseguraron que de no tener una mesa de diálogo con el director general del Seguro Social, no retirarán el bloqueo en Reforma.

No tenemos nada que perder, sin medicamentos es como si nos dijeran que estamos desahuciados, no pueden presumir que hay abasto y en las clínicas nos dicen lo contrario. Si no nos atienden, no nos vamos a mover"