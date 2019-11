Padre asesinado por su hijo tras confesar abuso, con denuncia en Yucatán

Analizan dejar libre al joven de 15 años que mató a su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) analiza la posibilidad de dejar en libertad a Ángel Israel “N”, joven que mató a su padre luego que éste le confesara que de niños abusó de él y de su hermana.

El imputado quedaría bajo el resguardo de su madre y sería acreedor a una serie de recomendaciones de parte de la autoridad, que afirma que se resguarda la integridad y salud del menor.

Antecedentes en Mérida

Se supo que el padre, Regino “N”, fue denunciado hace dos años en Mérida por abuso sexual; es decir, ya tenía antecedentes de agredir a niños.

Los agentes investigadores recaban pruebas y entrevistan al entorno familiar, para definir la situación jurídica del joven de apenas 15 años, al tiempo de que su madre y su hermana (también violentada sexualmente por su padre) reciben ayuda psicológica de parte del gobierno del Estado de México.

Criterio de oportunidad

El abogado Gabriel Regino explicó que la responsabilidad de la liberación del menor recae sobre el Ministerio Público, pues pueden aplicar el “criterio de oportunidad”, que está establecido en el artículo 256, fracción tercera, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el joven es una víctima al que ahora la autoridad está revictimizando, al mantenerlo en prisión y darle la ayuda necesaria.

“Aquí intervienen dos factores importantes: la ley, que es dura y se debe aplicar; pero también la voluntad política, que es lo más complicado. El caso, en teoría, ni siquiera debería llegar a un juzgado, porque el Ministerio Público es el que debe de aplicar el criterio de oportunidad. ¿Qué es eso? La posibilidad de que la autoridad no consigne a una persona por un delito ya cometido, siempre y cuando el imputado haya sufrido un daño psicoemocional grave de parte del agresor. Si tomamos en cuenta lo que vivió el joven y su hermana, a ellos se les debe de brindar todo el apoyo del Estado”, expresó el profesional.

¿Tú qué hubieras hecho?

“También se aplica otro criterio que se denomina la no exigibilidad de otra conducta, que es cuando la autoridad o cualquier persona se pregunta: ‘¿Tú qué hubieras hecho?’; en este caso, creo que todos, incluyendo al juez o el Ministerio Público, responderían lo mismo que posiblemente la mayoría estamos pensando”, argumentó el litigante especialista en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Por otra parte, especialistas en el tema aseguran que la situación del menor es complicada, pues al no acreditarse la legítima defensa el crimen que se le puede imputar es el parricidio. Precisan que el argumento de la violación, al no ser en el tiempo actual, no sirve para la defensa y podrían imputar alguna omisión a la madre, pues durante un descuido el padre cometió el abuso.